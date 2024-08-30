МИД Украины прокомментировал возмутившие Польшу слова Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем заявлении об «украинских территориях» Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству. Об этом сообщили в украинском ведомстве, передает ТАСС.

Ранее Кулеба, выступая на форуме в польском Ольштыне и отвечая на вопрос о Волынской резне, заявил, что в рамках операции «Висла» в район Ольштына переселили украинцев с «украинских территорий». Эти слова вызвали возмущение среди поляков и спровоцировали скандал. В частности, с критикой в адрес Кулебы выступили премьер-министр Польши Дональд Туск и вице-премьер и глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Слова про "украинские территории" следует понимать как территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной», — объяснили слова главы МИД Украины в ведомстве.