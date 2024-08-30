В Сумах вновь прогремел сильный взрыв на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги вновь прогремел сильный взрыв.

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Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В частности, информацию об этом в своём Telegram-канале публикует телеканал «Общественное».

При этом, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации «незалежной», в Сумской области была объявлена воздушная тревога, её сирены звучат до сих пор.

Минувшей ночью, по данным руководителя николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли удар по особому складу в Сумах, после чего в городе начался сильный пожар, а город накрыла «химическая вонь».

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