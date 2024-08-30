Украина призвала Монголию арестовать Путина

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда и обязана выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом заявили в МИД Украины.

В ведомстве напомнили, что МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ».

«Призываем власти страны выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в МУС в Гааге», — говорится в тексте.

Напомним, что президент РФ намерен посетить Монголию 3 сентября. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет переживаний насчет ареста Путина, все детали поездки тщательно подготовлены. Кроме того власти Монголии пообещали, что не станут выполнять ордер МУС.