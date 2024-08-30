Вучич спел на встрече с Макроном

Директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии Сербии Арно Гуйон заявил, что президент страны Александр Вучич пел песни на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

По его словам, Вучич спел песни о Косово и Метохии во время торжественного приема в честь визита Макрона. При этом Гуйон отметил, что исполнение Вучича вышло эмоциональным, и произвело сильное впечатление на всех присутствующих.

«Для меня стало важным моментом, когда президент Вучич в дружеской атмосфере взял микрофон и запел песни о Косово и Метохии. Это было очень эмоционально и произвело впечатление на всех нас. Не только на наших людей, но и на президента Франции и французскую делегацию. Французы, возможно, читали о том, сколько Косово и Метохия значат для сербского народа, но только когда через песню и эмоции ощутили, как Косово бьется в сердце президента Сербии, смогли понять, что оно значит для сербского народа», — рассказал он.

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