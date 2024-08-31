В столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

Активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Украиной террористов в Африке. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило издание Burkina24.

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— Граждане осудили «махинации Украины» на фоне террористических атак в Сахеле, — сказано в статье.

Во время митинга люди шли с различными плакатами, на некоторых из них была надпись: «Украина — государство-террорист». Также активисты сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений государств Альянса стран Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) с данной страной.

Кроме того, демонстранты призвали вернуть в Буркина-Фасо смертную казнь для террористов.

21 августа Буркина-Фасо, Мали и Нигер попросили Совет Безопасности ООН принять меры против украинских властей из-за поддержки терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Об этом сказано в совместном письме стран.

7 августа Нигер объявил о незамедлительном разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали. Такое заявление сделал представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.