Въезд журналистки британской газеты The Times Кэтрин Филп в Российскую Федерацию будет закрыт после поездки в Суджу. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне.

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В заявлении ведомства говорится, что в издании, где работает журналистка, опубликован репортаж из российского города, который в настоящее время оккупирован украинскими боевиками. Отмечается, что она прибыла в Суджу в одной компании с захватчиками, грубо нарушив правило работы иностранных журналистов на российской территории.

«Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции "Таймс" и лично Филп», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерами западных журналистов, которые приехали в Курскую область на броневиках ВСУ. По словам дипломата, они имели возможность легально попасть в регион, но не воспользовались ею.