Китай дал совет США, как следует работать над разрешением кризиса на Украине

Вашингтону вместо конфронтации и обвинений следует работать вместе с другими странами над урегулированием конфликта.

С таким заявлением в ходе заседания Совбеза ООН выступил зампостпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

«Мы хотели бы посоветовать США: если они по-настоящему хотят положить конец конфликту, им следует приложить усилия вместе с заинтересованными странами, включая Китай, вместо того чтобы уклоняться от своих обязанностей и создавать ситуацию конфронтации», — подчеркнул китайский дипломат.

Ранее МИД Китая отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область. Внешнеполитическое ведомство призывает стороны не допускать эскалации и провокаций.