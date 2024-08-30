Спутник зафиксировал нефтяное пятно в Красном море

В районе танкера Sounion в Красном море было обнаружено нефтяное пятно длиной 2,2 морской мили (4 км). Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо Греции в ООН. В письме говорится, что информация основана на спутниковом снимке, который Европейское агентство по безопасности на море получило накануне вечером. "Местоположение разлива нефти совпадает с местоположением судна [Sounion]. В указанных обстоятельствах состояние танкера представляет серьезную экологическую опасность для морской среды Красного моря", — приводит агентство отрывки из письма. Утром 21 августа следовавший под флагом Греции в Красном море танкер Sounion подвергся нападению. Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море. Накануне официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям заявил, что получивший повреждения танкер Sounion может быть отбуксирован.

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