МИД Украины прокомментировал возмутившие Польшу слова Кулебы

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало высказывания главы МИД республики Дмитрия Кулебы, возмутившие Польшу. Об этом сообщает «Европейская правда».

28 августа глава ведомства в польском Ольштыне при ответе на вопрос об эксгумации пострадавших в Волынской резне заявил, что Киев не будет препятствовать этому. Кулеба также напомнил о выселении «украинского населения с украинских территорий» в рамках операции «Висла» (проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории — прим. «Ленты.ру»). Слова представителя внешнеполитического ведомства вызвали негодование у ряда польских политиков.

«Выражаем сожаление, что некоторые силы, которые не заинтересованы в дружеских украинско-польских отношениях, пытаются поместить слова министра в контекст якобы территориальных претензий, которых глава украинского внешнеполитического ведомства никогда не высказывал и не мог высказать», — говорится в заявлении МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел страны уточнили, что под «украинскими территориями» глава ведомства имел в виду территории Польши, где исторически находилась украинская община.

Глава МИД Украины Кулеба обвинил страны Запада в провалах ВСУ на фронте

Ранее депутат парламента Польши Януш Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне. Он призвал признать министра иностранных дел Украины персоной нон грата в республике.