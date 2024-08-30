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МИД Украины прокомментировал возмутившие Польшу слова Кулебы

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало высказывания главы МИД республики Дмитрия Кулебы, возмутившие Польшу. Об этом сообщает «Европейская правда».

МИД Украины прокомментировал возмутившие Польшу слова Кулебы
© globallookpress.com

28 августа глава ведомства в польском Ольштыне при ответе на вопрос об эксгумации пострадавших в Волынской резне заявил, что Киев не будет препятствовать этому. Кулеба также напомнил о выселении «украинского населения с украинских территорий» в рамках операции «Висла» (проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории — прим. «Ленты.ру»). Слова представителя внешнеполитического ведомства вызвали негодование у ряда польских политиков.

«Выражаем сожаление, что некоторые силы, которые не заинтересованы в дружеских украинско-польских отношениях, пытаются поместить слова министра в контекст якобы территориальных претензий, которых глава украинского внешнеполитического ведомства никогда не высказывал и не мог высказать», — говорится в заявлении МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел страны уточнили, что под «украинскими территориями» глава ведомства имел в виду территории Польши, где исторически находилась украинская община.

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Ранее депутат парламента Польши Януш Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне. Он призвал признать министра иностранных дел Украины персоной нон грата в республике.

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