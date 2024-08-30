В Швейцарии высказались о запрете Telegram в стране

На текущий момент власти Швейцарии не обсуждают вопрос запрета работы мессенджера Telegram на территории страны. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер.

© Газета.Ru

"Компании и частные лица сами выбирают продукты/приложения, которые они хотят использовать. Анализ рисков, связанных с этим выбором, лежит на них", — сказала она.

Зондереггер добавила, что власти Швейцарии сразу предупредят граждан об опасности Telegram, если будет получена подобная информация.

До этого журнал Forbes сообщил, что Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, подала против него уголовный иск в Швейцарии. В документе она утверждает, что предприниматель применил физическое насилие к одному из их сыновей.

Позже в министерстве юстиции Швейцарии сообщили, что не получали запросов от Франции на тему обвинений против Дурова в насилии над ребенком.