Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто нанес визит в РФ из-за сохраняющейся автономности внешней политики стран ЕС. Его слова приводит ТАСС.

"Вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика — это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят", - подчеркнул он.

Политик отметил, что страны Евросоюза обязаны строить общую внешнюю политику, однако "общая не означает унифицированная".

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Заседание глав МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) перенесут из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике. Об этом заявил глава верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Я счел, что гораздо уместнее будет провести эту встречу в Брюсселе, так как ряд позиций, заявленных венгерским правительством, противоречат общей политике ЕС», — сказал он.

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию Еврокомиссия призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под венгерским председательством в Совете Евросоюза. Бойкот Венгрии вызвал ряд разногласий между европейскими странами: часть из них присоединились, другие же выбрали игнорировать данный призыв.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на это назвал Евросоюз «брюссельской фабрикой лжи». Свои слова дипломат объяснил тем, что лидеры объединения таким образом препятствуют мирной инициативе венгерского премьер-министра Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

29 августа издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что министры финансов стран ЕС планируют бойкотировать встречу в Венгрии 13 сентября из-за «любви Будапешта к России».

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретился в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом венгерский министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Это вопрос не идеологии, а физики и математики", - написал Сийярто.

По его словам, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики. Он отметил, что 1 октября в Венгрии начнется отопительный сезон.

"Даже сейчас наша ответственность ясна: обеспечить отопление венгерских домов. Встреча с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером", - говорится в сообщении Сийярто.

До этого Сийярто разместил геометку Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook. Таким образом венгерский министр дал понять, что прибыл в российский город. Сийярто ранее подчеркивал, что несмотря на геополитическое и идеологическое давление со стороны Запада, Венгрия не намерена отказываться от выгодного сотрудничества с Россией в сфере энергопоставок.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки поставок нефти российского "Лукойла" через свою территорию.

"Министр [Сийярто] указал, что Украина, юридически блокируя около трети российского импорта нефти в Венгрию, ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Похожая ситуация и в Словакии, где почти 45% российского импорта нефти затронуты действиями Украины", - приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X (ранее Twitter).

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил ряд стран Евросоюза в том, что те продолжают "лицемерно и тайком" покупать российские энергоносители через Индию в обход санкций, при этом критикуя Венгрию, которая покупает российскую нефть открыто. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видеообращение главы внешнеполитического ведомства.

"Значительная часть стран ЕС в обход санкций тайком, ханжески, лицемерно покупает российские энергоносители так же, как и раньше", - сказал он.

Министр напомнил, что Индия в семьдесят раз нарастила импорт из России, в то время как ЕС на сегодняшний день является лидирующим импортером индийской нефти. Сийярто назвал лицимерием критику ЕС в адрес Венгрии, так как Будапешт покупает нефть у России "честно, открыто и напрямую". До этого Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию говорит о причастности ЕС к этому делу.

В настоящее время транзит продукции "Лукойла" через Украину в сторону Венгрии и Словакии прекращен.

«ЕС не защитил нашу страну, и это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг», — озвучил свое мнение Сийярто.

Это "свидетельствует о фатальном ослаблении" объединения, сетует министр в интервью журналистам Magyar Nemzet.

Напомним, что 7 июля 2024 года Киев в одностороннем порядке прервал перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Запросы консультаций со стороны Братиславы и Будапешта в сторону Киева при посредничестве ЕС остались проигнорированными.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что “странное” отключение нефтепровода совпало с умеренной позицией этих двух стран по украинскому кейсу.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал диверсии на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Его слова Золтан Ковач в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению Сийярто, если в подрыв газопроводов вовлечена какая-то страна, эту диверсию можно назвать спонсируемым государством терроризмом. Глава МИД Венгрии раскритиковал реакцию Европейского союза на теракт на «Северных потоках». Он счел ее недостаточно серьезной.

Ранее подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен пришел к выводу, что к подрывам газопроводов причастны правительства стран НАТО и их силы безопасности.

До этого на виновника теракта намекал источник газеты The Wall Street Journal. Он отметил, что «объект нашей критической инфраструктуры взорвала страна, которую мы [Запад] поддерживаем огромными поставками оружия и выделением миллиардов финансовых средств».

Брюссель подверг резкой критике визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Китай по мирному урегулированию на Украине. Однако когда Пекин посетила премьер Италии Джорджа Мелони, критики не последовало. Это "детская" реакция на внешнеполитические инициативы Будапешта, заявил венгерский мининдел Петер Сийярто.

По его словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в отместку за действия Венгрии по конфликту на Украине перенес неформальную встречу глав МИД стран-членов ЕС в Брюссель, которая назначена на конец августа. Хотя 13 стран, среди которых три крупнейших государства ЕС, выступили за проведение совета по-прежнему в Будапеште, пять подтвердили, что тогда не приедут, еще восемь указали, что им все равно. Мнение Венгрии Боррель считать отказался.

Сийярто назвал Борреля брюссельским Байденом. Министр отметил также, что это решение является признаком раздражения Брюсселя, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию по украинской проблематике, сообщает РИА Новости.