Боррель: страны ЕС сами примут решение по ударам ВСУ по РФ

Главы МИД стран ЕС оставили решение по снятию ограничений на удары ВСУ по территории России национальным правительствам, общеевропейского решения не будет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

По его словам, страны-члены ЕС решили, что данный вопрос является двухсторонним и окончательное решение должно приниматься государствами, поставляющими оружие.

«Стратегическая дискуссия состоялась на уровне Евросоюза, но министры приняли решение, что вопрос остается в компетенции национальных властей. Общеевропейского решения не будет», — добавил Боррель.

При этом он отметил, что его позиция заключается в том, что «необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории РФ». Боррель указал, что некоторые страны ЕС считают, что снятие запрета будет означать войну с Москвой», однако он с этим не согласен, поскольку расценивает это как «просто помощь» Киеву.