Трамп пригрозил наркоторговцам казнью

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал отменить мораторий Минюста на смертную казнь и «применить всю силу закона» против крупных наркоторговцев и убийц полицейских. Об этом он рассказал Daily Mail.

В июле 2021 года Минюст США ввел временный запрет на смертные казни на федеральном уровне. В министерстве объяснили это необходимостью оценить гуманность казней, проводимых через инъекции.

Казни на федеральном уровне не проводились в США с 2003-го по 2020 год. При этом власти отдельных штатов могли самостоятельно назначать и исполнять высшую меру наказания. Трамп заявил, что отменит федеральный мораторий на казни в свой первый день в Белом доме, если одержит победу на выборах.

«Конечно, я бы это сделал. Я бы казнил крупных наркоторговцев и, возможно, людей, которые изнасиловали ребенка или убили полицейского. Я бы казнил тех, кто жестоко убивает людей», - подчеркнул Трамп.

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Он добавил, что среднестатистический наркоторговец «убивает 500 человек за свою жизнь». По мнению Трампа, чтобы остановить эпидемию наркотиков в США, необходимо ввести смертную казнь.