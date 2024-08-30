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Песков объяснил причину ареста генерала МО РФ Попова

© Администрация президента РФ

Расследование уголовных дел в отношении бывших сотрудников Минобороны России, в том числе арестованного генерала Павла Попова, являются регулярной работой сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов, — передала слова Пескова газета «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что по завершению расследования будет суд. Он добавил, что только суд может признать вину каждого конкретного человека в определенном деле.

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В России появилась новая женщина-миллиардер

© СПбГАСУ

Новой женщиной-миллиардером в России оказалась вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила, чье состояние достигло $1 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что Коган расположилась на шестой строчке рейтинге богатейших женщин РФ. В публикации говорится, что Людмила унаследовала от супруга контрольный пакет акций банка «Уралсиб». Также вдова получает дивиденды от кредитной организации, которая фигурирует в рейтинге топ-20 крупнейших банков России. Уже только в июне 2024 года Коган заработала порядка 7 млрд рублей.

Коган является владелицей «Интерлизинга», также ей принадлежат различные доли в организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».

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На Украине разгорелся скандал после потери американского истребителя F-16

© DPA/ТАСС

На Украине разгорелся скандал после крушения переданного Киеву истребителя F-16. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал открыть уголовное дело против депутата Верховной рады страны Марьяны Безуглой.

Ранее Безуглая заявила, что F-16 сбили сами украинские зенитчики ракетой ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями. При этом она отметила, что в докладах вину за случившееся возложили на летчика, который якобы "не справился с управлением".

Безуглая в итоге обвинила командование Воздушных Сил ВСУ во лжи. По ее мнению, такое поведение приводит к коллапсу системы управления военными решениями.

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Экс-футболист «Локомотива» призвал убивать жителей Курской области

Экс-футболист московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Александр Алиев призвал украинских военнослужащих убивать мирное население Курской области. Видеозапись его заявления опубликовал Telegram-канал Baza.

Свое обращение Александр Алиев, который родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, записал на русском языке. В нем он призвал «пацанов, которые находятся на передовой» не только продвигаться в Курской области, но и «убивать эту нечисть, убивать мирное население».

При этом отец Алиева был военным летчиком, а мать родом из Курска. Кроме того, согласно открытым данным, некоторые родственники Алиева до сих пор живут в Курске.

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Фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу незадолго до начала СВО. По ее словам, «источник безопасности» оказался «источником уязвимости», видеозапись ее выступления публикует Telegram-канал «Пул №3».

По ее словам, Владимир Путин якобы «променял процветание собственной страны» на имперские амбиции, а зависимость от энергоносителей оказалась козырем в руках российского лидера.

«То, что считалось источником безопасности, на самом деле было источником уязвимости. И когда Россия начала перебрасывать свои войска к границе с Украиной, она также перекрыла «газовый кран», чтобы шантажировать Европу», — сказала фон дер Ляйен.

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Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Монголия заверила российскую сторону, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в ходе его визита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что Монголия, будучи членом МУС, обязана «арестовать» российского лидера согласно ордеру суда.

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Взрыв прогремел на заводе взрывчатки в Германии

Взрыв прогремел на территории предприятия Diehl Defence по производству взрывчатых веществ в Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bild, ранения получили два человека.

Инцидент произошел в городе Тросдорф, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. По предварительной информации, взрыв случился в одном из зданий Diehl Defence около 9:30 (10:30 мск). На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. По предварительной версии следствия, речь идет о производственной аварии.

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Россиянам предрекли аномальную зиму

Предстоящая зима в Центральной России будет теплой с переизбытком осадков. Аномальную погоду предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По прогнозам синоптика, температура воздуха в декабре будет на три градуса выше климатической нормы, в январе — на пять-семь градусов, а в феврале — на один-два градуса. При этом переизбыток осадков может достигать 20-30 процентов, подчеркнул Тишковец.

Ранее россиянам пообещали молодое бабье лето. В 2024 году, по прогнозам метеорологов, оно наступит 1 сентября. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов Цельсия. Ночью будет плюс 10-15 градусов, в первые ночи декады при ясном небе воздух сможет остывать до плюс 6-11 градусов, рассказали синоптики.

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В Петербурге избили дочь бывшей супруги Андрея Аршавина

В Санкт-Петербурге избили дочь бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Как сообщает Telegram-канал Baza, конфликт между 13-летней девочкой и 51-летним мужчиной произошел 28 августа в торговом центре на Морской набережной.

Девочка громко разговаривала с подругами и бегала по ТЦ. Это не понравилось одному из посетителей: он сделал подросткам замечание, а в ответ получил грубые возражения. После этого мужчина погнался за обидчицами и у входа в магазин «Перекресток» поймал одну из них, стал толкать и душить.

Очевидцы вызывали полицию, которые задержали нападавшего. Пока на него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака». За сине-бело-голубых форвард будет выступать под 7-м номером. Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан на три года.

Напомним, в около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

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