Запад говорит о том, что не хочет Третьей мировой войны, однако своими действиями приближает ее. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Ранее Боррель заявил, что никто не хочет находиться в «состоянии войны» с Россией, однако при этом призвал разрешить Киеву наносить удары по территории России европейским оружием.

Депутат Госдумы назвал чудовищными слова Борреля об ударах по России

«Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать», — саркастически отметил Боуз.

Ранее Боуз назвал заявление Польши о том, что она не будет передавать Киеву истребители МиГ до получения F-35, плохой новостью для Владимира Зеленского Он обратил внимание, что ранее поддержку Украины стала уменьшать и Германия.