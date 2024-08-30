МИД Израиля пожелал лидерам ХАМАС судьбы смертников

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские власти должны в ближайшее время исполнить «желание умереть», высказанное лидерами палестинского движения ХАМАС. Об этом Кац написал в соцсети X.

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Ранее лидер ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что движение может вернуться к атакам смертников для борьбы с израильскими военными на территории сектора Газа. До этого сообщалось, что руководство ХАМАС провело встречу в Турции.

«В записанной в Стамбуле речи Машаль пригрозил, что ХАМАС вернется к атакам смертников. <…> Израиль должен убедиться, что желание Машаля и его друзей умереть будет вскоре исполнено», - так это прокомментировал Кац.

В конце августа завершился очередной раунд переговоров Израиля и ХАМАС. СМИ писали, что договоренности о прекращении огня и освобождении заложников достигнуто не было, но стороны показали стремление к «окончательному и реалистичному соглашению».