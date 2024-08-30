Серия взрывов прогремела в Харькове днем 30 августа. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

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Как сообщается, минимум три взрыва прогремели в городе в районе 15:18 30 августа. Четвертый взрыв прогремел в 15:27.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факты взрывов. По его информации, удар был нанесен корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ). Чиновник призвал жителей соблюдать осторожность.

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Ранее Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о повреждении инфраструктуры в Сумах. В результате взрыва в городе началось сильное задымление.