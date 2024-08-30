Санду прокомментировала сообщения о запрете церкви в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду опровергла информацию о запрете Православной церкви Московского патриархата по примеру Украины. Об этом сообщает издание Newsmaker.

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Глава республики заявила, что нет никакой опасности для московской митрополии.

«Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими [Московской и Румынской] митрополиями», — прокомментировала ситуацию Майя Санду.

Президент также добавила, что единство и взаимопонимание двух митрополий обеспечат мир гражданам Молдавии.

Ранее депутат правящей партии «Действие и солидарность» Василе Шоймару высказал мнение, что в стране могут запретить Православную церковь Молдавии по примеру Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в республике.