Король Карл III сбежал от родственников

Король Великобритании Карл III скрывается от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал. Об этом сообщает Daily Beast.

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Источник издания утверждает, что Карл и его супруга, королева Камилла, сбежали в особняк Биркхолл. Он расположен на территории, прилегающей к Балморалу, но в более уединенном месте. Король проводит время, ухаживая за садом и занимаясь живописью.

Король много спит. Но это не тот человек, который будет сидеть сложа руки. Отдых для него — это когда он читает, пишет, рисует или работает в саду. Он всегда любил натянуть резиновые сапоги и выбраться в сад. Там он чувствует себя счастливым

Тем временем большая часть королевской семьи остается в резиденции. На днях они отправились на охоту и рассчитывали подстрелить шотландских куропаток, но вернулись с пустыми руками.

Ранее сообщалось, что 25 августа королевская семья посетила церковь, расположенную недалеко от королевской резиденции в Балморале. Карла III сопровождали, среди прочих, его наследник принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, а также королева Камилла и принц Эдвард.