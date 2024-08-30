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Bloomberg: Зеленский предложил провести конференцию по Украине до выборов в США

Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди провести конференцию по урегулированию ситуации на Украине до президентских выборов в США в ноябре.

Зеленский предложил провести конференцию по Украине до выборов в США
© globallookpress.com

Об этом пишет Bloomberg.

«Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в ноябре», — говорится в материале.

Однако, по данным издания, Моди пока не согласился провести конференцию. Уточняется, что Индия скептически относится к инициативе Украины из-за исключения России из процесса урегулирования.

Ранее Зеленский заявил, что Индия могла бы принять так называемый саммит мира по Украине, если бы Нью-Дели согласился подписать коммюнике первого саммита, принятого без учёта мнения России.

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Владимир Зеленский
Нарендра Моди