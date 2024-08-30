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Польшу заподозрили в помощи подозреваемому по делу «Северных потоков»

Немецкие следователи установили личность предполагаемого диверсанта, устроившего взрывы на газопроводах системы «Северный поток». Однако незадолго до выдачи ордера на его арест подозреваемый украинец смог покинуть территорию Германии, сообщает Der Spiegel.

Издание задается вопросом, какую роль в его побеге могла сыграть Варшава. Немецкие СМИ ранее сообщили, что этот человек некоторое время находился на территории Польши. По данным Der Spiegel, мужчина смог вернуться на Украину на машине с дипломатическими номерами, которая использовалась украинским посольством в Варшаве.

Кто и как подвел Дурова

В конце августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан в Париже по делу, связанному с нежеланием Telegram сотрудничать с властями. Еще больше инсинуаций вокруг задержания Дурова появилось после того, как куда-то пропала летевшая с ним Юлия Вавилова, пишет британский таблоид Daily Mail. Сообщалось, что Вавилова - девушка Дурова, она сопровождала его в путешествиях в Казахстан, Киргизию и Азербайджан.

По мнению некоторых аналитиков, именно ее посты с геолокацией в социальных сетях позволили французским властям получить информацию о передвижениях Дурова и определить, когда он появится в Париже. Последователи теорий заговора даже предположили, что Вавилова - агент «Моссада», миссией которой было доставить Дурова в руки западных спецслужб, отмечает Daily Mail.

Американцы начали скупать бункеры «Судного дня»

Техасская компания по строительству бункеров «Судного дня» зафиксировала рост количества клиентов, сообщает Fox News. По словам представителей компании, многие американцы слишком обеспокоены сегодняшней социальной напряженностью.

Владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард рассказал Fox News, что почти половина американцев считает гражданскую войну возможной. По славам Хаббарда, на фоне этого его бизнес процветает. Компания производит бункеры стоимостью от 20 тысяч до миллиона долларов. Типичный бункер состоит примерно из девяти комнат, включая кухню и ванную. Среди клиентов Atlas Survival Shelters - телезвезды Ким и Хлоя Кардашьян, отмечает Fox News.

«Европа пострадает из-за решений Украины по газу»

Европейские потребители сильно пострадают и будут вынуждены платить за газ больше, если Украина не продлит соглашение о транзите российского газа в ЕС, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О заявлении Пескова рассказал американский портал OilPrice.

Украина уже неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашение о транзите газа, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Последнее подобное заявление Владимир Зеленский сделал в начале этой недели. Он подчеркнул, что Украина «рассмотрит заявки европейских компаний на транзит газа из других источников». Песков отметил, что это нанесет серьезный ущерб интересам европейских потребителей, которые по-прежнему готовы покупать больше объемов гарантированного и доступного российского газа.

«Женщина, встряхнувшая немецкую политику»

Сара Вагенкнехт, немецкий политик, которую не устраивала ни одна из существующих партий Германии, решила основать свою собственную партию и «встряхнула» немецкую политику сочетанием национализма и социализма. О феномене Вагенкнехт рассказала газета The New York Times.

В начале 2024 года после многих лет в левой политике 55-летняя Вагенкнехт основала свой BSW (Альянс Сары Вагенкнехт). Она «взлетела как ракета», заняв третье место на региональных выборах в трех немецких землях на прошлых выходных. Ее партия набрала от 15 до 20 процентов, значительно опережая любую из трех партий правительства, но отставая от крайне правой «Альтернативы для Германии». Основные партии Германии теряют свое доминирование и Вагенкнехт выигрывает от крушения старого порядка, подчеркивает NYT. Вагенкнехт, среди прочего, выступает против поставок оружия Украине и за сокращение миграции.