Экс-президент Молдавии описал переговоры о членстве в ЕС фразой «попили пиво»

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин описал прошедшие в июне переговоры о членстве республики в Европейском союзе (ЕС) словами «попили пиво в кабачке». Его слова приводит издание Noi.md.

«Я не знаю, чем они там занимались в Брюсселе. Они посидели, попили пива в кабачке, где Карл Маркс написал свои самые известные произведения, и вернулись домой ни с чем», — заявил политик.

Воронин утверждает, что переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не ведутся. Также политик считает, что нынешнее политическое руководство дезориентировано и не готово к переговорам с Брюсселем на этом этапе.

20 августа президент Молдавии Майя Санду в своем обращении к народу призвала граждан страны принять участие в референдуме по евроинтеграции независимо от их позиции. Она подчеркнула, что референдум «предназначен для всего народа этой страны», от которого 20 октября ожидают мнения по вопросу дальнейшего внешнеполитического курса республики.