Боррель усомнился в начале войны из-за ударов ВСУ по России

Европа не хочет находиться в состоянии войны с Россией, однако странам ЕС нужно разрешить удары по российской территории, чтобы помочь Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Накануне Боррель предложил министрам иностранных дел стран Евросоюза согласовать единую позицию о снятии «всех ограничений» для Киева на удары европейским оружием по российской территории. Но по итогам встречи единой позиции добиться не удалось, констатировал глава дипломатии ЕС.

«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», - пояснил он свою позицию.

При этом Боррель призвал «войти в положение» Украины и создать для нее «равные возможности».

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейскую бюрократию охватил «военный психоз» из-за украинского кризиса, и некоторые страны рассматривают удары по территории России западным оружием как «меру по построению мира». По мнению Сийярто, среди брюссельских бюрократов «полностью отсутствуют реалистичные оценки», так как атаки западным оружием по территории России лишь продлевают конфликт.