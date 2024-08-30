Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейскую бюрократию охватил «военный психоз» из-за украинского кризиса. Об этом в соцсети X сообщил венгерский госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

По словам Сийярто, некоторые страны рассматривают удары по территории России западным оружием как «меру по построению мира». Глава МИД Венгрии заявил, что в большинстве стран ЕС и среди брюссельских бюрократов «полностью отсутствуют реалистичные оценки».

«Этот провоенный менталитет ослепляет многих и не позволяет им увидеть потенциальные опасности эскалации», - подчеркнул Сийярто.

Министр добавил, что атаки западным оружием по территории России лишь продлевают конфликт и увеличивают человеческие страдания. Позиция Венгрии остается твердой - страна не поставляла и не будет поставлять оружие Украине, заверил Сийярто.

Медведев объяснил, зачем Киеву нужен Донбасс

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан назвал заявления западных политиков свидетельством подготовки Европы к войне. По словам Орбана, об этом говорят утверждения о существовании «российской угрозы».

Как отметил Орбан, Россия занята украинским кризисом, поэтому нелогично предполагать, что она решит напасть на страну НАТО. Также премьер Венгрии раскритиковал политиков, допускающих, что страны альянса могут помочь Украине, сбивая ракеты.