Стармер избавился от «нервирующего» портрета Тэтчер на Даунинг-стрит

Новый премьер Британии, лейборист Кир Стармер убрал портрет Маргарет Тэтчер, занимавшей пост премьера в 1979-1990 годах, из резиденции на Даунинг-стрит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на биографа Стармера Тома Болдуина.

Портрет Тэтчер, первой женщины-премьера Британии и представительницы Консервативной партии, был выставлен в ее бывшем кабинете на Даунинг-стрит. По словам Болдуина, он беседовал со Стармером в этом кабинете и спросил его, не тревожит ли его портрет, «смотрящий сверху вниз». Стармер ответил утвердительно и позже избавился от портрета, заявил Болдуин.

Этот портрет Тэтчер, написанный Ричардом Стоуном, был заказан другим премьером - Гордоном Брауном - и представлен на частном приеме в 2009 году. Художнику заплатили сто тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей). Тэтчер сама выбрала украшения, которые были изображены на ней.

Решение снять портрет Тэтчер раскритиковали представители Консервативной партии. Депутат парламента Грег Смит назвал действия Стармера «крайней мелочностью» и «отсутствием уважения к истории и предыдущим премьер-министрам».

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Кандидат на пост лидера партии тори в Шотландии Мэрдо Фрейзер заявил, что Стармер, возможно, «был напуган взглядом всемирно известного лидера, чьи достижения ему никогда не удастся превзойти». При этом сам Стармер в декабре прошлого года хвалил Тэтчер, подчеркивая, что она принесла «значимые перемены» в Британию.