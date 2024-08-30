Трамп одним словом оценил первое интервью Харрис

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social.

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«Скучно!!!» — написал Трамп.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство.

Он также заявлял, что его соперница по выборной гонке Камала Харрис «ломает все, к чему прикасается» и «может разрушить весь мир».

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«Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — сказал Трамп.

До этого Трамп отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на свою соперницу Камалу Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе. Республиканец заявил, что очень зол на действующего вице-президента из-за того, что «она сделала со страной».