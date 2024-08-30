Трамп подал необычный запрос в суд

Кандидат в президенты США Дональд Трамп попытался перенести свое уголовное дело из суда Нью-Йорка в федеральный суд, подав «необычный запрос» через три месяца после того, как его признали виновным. Как пишет The New York Times, запрос о переносе дела был подан 29 августа.

NYT назвала эту «недальновидную заявку» последней попыткой Трампа отсрочить вынесение приговора в нью-йоркском суде по делу о фальсификации документов. Ранее присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть сумму, выплаченную бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с ним.

Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в уголовном преступлении. По всем пунктам обвинения ему грозит четыре года заключения, но, поскольку он впервые совершил преступление, его вряд ли лишат свободы.

Приговор по этому делу Трампу должны вынести 18 сентября, всего за семь недель до дня президентских выборов, на которых он сразится с вице-президентом Камалой Харрис. Адвокаты Трампа Тодд Бланш и Эмиль Бове заявили, что продолжающееся разбирательство наносит «прямой и непоправимый вред» их клиенту и избирателям, «находящимся далеко за пределами Манхэттена».

Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Бланш и Бове подали заявление о переносе дела в федеральный суд как раз в то время, когда юридическая команда Трампа ожидает ответа на другое заявление - просьбу отложить вынесение приговора. Как отмечает NYT, новое заявление «открыло второй фронт, который может осложнить первый».

В середине месяца Трамп попросил суд штата Нью-Йорк отложить вынесение приговора до дня выборов. Адвокаты Трампа утверждали, что им нужно больше времени, чтобы оспорить его приговор на основании недавнего постановления Верховного суда, предоставляющего президентам широкий иммунитет.