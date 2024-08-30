Пока вы спали: Маск об американском следе в деле Дурова и смерть короля маори

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Российские ПВО отбили массовый налет беспилотников над Брянской областью

ПВО России отразила над Брянской областью массовый налет беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.

По его словам, атака осуществлялась двумя волнами. Сначала зенитчики в течение часа уничтожили восемь беспилотников самолетного типа. Спустя 50 минут было сбито еще три. Пострадавших и разрушений нет.

Умер король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII

Король маори Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII скончался после недавно перенесенной операции на сердце, сообщает ТАСС.

Ему было 69 лет. В знак скорби на всех правительственных зданиях были приспущены государственные флаги.

Соболезнования выразил также король Великобритании Карл III. Он вспомнил многочисленные встречи с Тухеитиа Потатау.

Трамп заявил, что Харрис изменила свою позицию по многим вопросам

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис изменила свою позицию по многим вопросам в борьбе за пост главы государства. Такое мнение выразил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я с нетерпением жду дебатов с товарищем Камалой Харрис и разоблачения ее мошенничества. Харрис изменила все свои давние позиции по всем вопросам", - прокомментировал Трамп интервью Харрис телекомпании CNN.

ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильская армия нанесла удары по нескольким ракетным установкам шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана, сообщает ТАСС.

Для этого использовались истребители. Военные также выявили запуск нескольких снарядов в направлении территории Израиля.

Одна ракета пересекла границу Ливана в районе Мигдаль Тефен и упала на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании Дурова

Миллиардер из США Илон Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает ТАСС.

«Тревожащая возможность», - написал бизнесмен, отреагировав на интервью экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон отметил, что власти Франции не могли задержать Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена.