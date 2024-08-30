В Израиле заявили об угрозе войны на несколько фронтов

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перед страной может стоять угроза ведения войны на несколько фронтов, если сделка о заложниках не будет достигнута. Об этом сообщил 12-й телеканал Израиля.

По данным его источников, такую оценку Галант высказал на заседании военного кабинета и привел в соответствующем документе. С точки зрения военного руководства, заключение сделки не только позволит вернуть заложников, но и может снизить напряженность на границе с Ливаном из-за противостояния с шиитским движением "Хезболлах". В то же время в документе указывается, что неудача в достижении сделки создаст угрозу "немедленного ухудшения ситуации до состояния войны на несколько фронтов".

Как отметил собеседник телеканала, документ был продемонстрирован премьер-министру Биньямину Нетаньяху и узкому кругу высокопоставленных официальных лиц. В нем указывается, что Израиль находится на "стратегическом перепутье" и должен сделать выбор.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе более 100 человек.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы около 80 тыс. израильтян.