Сосед Лукашенко рассказал, как в деревню к президенту приезжал Путин

Житель агрогородка Александрия в Могилевской области, который является малой родиной президента Белоруссии Александра Лукашенко, сосед главы государства Геннадий Николаенко рассказал, как к Лукашенко в гости приезжал его коллега из России Владимир Путин.

По его словам, главы государств ведут себя совершенно спокойно и в какой-то степени неформально.

— Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли. Здоровается всегда, — рассказывает мужчина.

Николаенко также рассказал, что после этого президенты сели на «козла» (модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска — прим. «ВМ») и уехали.

— Сели и поехали — у нас там криница («Трофима криница»). На дедовом месте, где Трофим жил, — отметил местный.

В тот день, по заявлениям пресс-службы белорусского лидера, Путин и Лукашенко пробовали «блины и драники из печи с пылу с жару», а также «выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной».

Николаенко отмечает, что такое соседство приносит большую пользу. Благодаря этому в городе была обустроена хорошая инфраструктура.

— Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого бы не было, — приводит слова мужчины РИА Новости.

Он также добавил, что Лукашенко уделяет особое внимание своим соседям и всем жителям своей малой родины.

Встречи в неформальной обстановке не являются редкостью и остаются важным элементом переговорного процесса. Так, 8 июля Путин за чаепитием в Ново-Огареве предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди обсудить актуальную повестку дня.