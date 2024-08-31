Маск ожидает новых нападок на X в США в случае победы Харрис

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что такие же нападки, как в Бразилии, ждут X (ранее Twitter) в США, если на предстоящих выборах победит кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

"Нападки на свободу слова в этом году беспрецедентны для XXI века. То же самое произойдет и в Америке, если Камала и [ее напарник по предвыборной гонке Тим] Уолц придут к власти", - написал он на своей странице в X.

X объявил 17 августа, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. Компания утверждала, что в ее распоряжение попало секретное постановление ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов. Сообщалось, что сервис останется доступным для бразильских пользователей.

Ди Морайс постановил провести расследование сведений, согласно которым Маск препятствовал бразильскому правосудию и использовал соцсети для "распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства". Судья предупреждал, что власти республики не потерпят ситуации, при которой "находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети, позволяют себе нарушать закон, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.