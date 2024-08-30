Трамп назвал главную проблему США и всего мира

Бывший президент США Дональд Трамп считает главной проблемой Вашингтона и всего мира ядерное оружие, сообщает ТАСС.

«Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда не видел, и мы должны убедиться, что она никогда не будет применена», — заявил он.

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Политик, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, также указал, что другие страны не уважают США из-за действий главы Белого дома президента Джо Байдена.

«Они больше не уважают нашу нацию», — сказал экс-лидер США.

Трамп также отметил, что его оппонент от демократов Камала Харрис «не производит впечатление лидера» и не в состоянии вести диалог с главами таких государств, как Китай или КНДР.

«Я не представляю ситуацию, при которой она вела бы переговоры с председателем КНДР Си Цзиньпином или лидером КНДР Ким Чен Ыном – как это делали мы», — подчеркнул политик.

Он выразил уверенность, что предстоящие в ноябре выборы президента США станут «самым важным событием» в американской истории.