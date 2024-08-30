Харрис считает, что Трамп не справился с руководством США в период пандемии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис считает, что Дональд Трамп во время своего пребывания на посту президента Соединенных Штатов не смог справиться с управлением страной в период пандемии COVID-19.

"Когда [президент США] Джо Байден и я вступили в свои должности в пиковый момент пандемии, мы увидели сокращение рынка труда на 10 млн вакансий <...>. Люди ежедневно умирали от ковида. Экономика рухнула, в значительной степени все это случилось из-за неумелого управления Дональда Трампа", - сказала она в четверг в интервью телекомпании CNN. Интервью, которое она дала вместе со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем, было записано ранее в четверг в Саванне (штат Джорджия).

По словам Харрис, главной задачей администрации Байдена было восстановить экономику.

Вице-президент США вместе с тем признала, что цены на продукты в стране остаются чересчур высокими.