Трамп пообещал закончить "войны за рубежом" в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал закончить "войны за рубежом", если победит на предстоящих выборах.

"Вместе мы боремся за безопасность наших границ, положим конец бесконечным войнам за рубежом <...>. Мы объединяем усилия, чтобы победить коррупцию в правительстве, восстановить свободу слова", - сказал он, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.

Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.