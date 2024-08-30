Владимир Зеленский выбрал самое неподходящее время для реализации своего плана по России, который должен привести к «победе Украины». Об этом на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive Джейсон Бирдсли.

© Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

По его словам, основная проблема плана Зеленского состоит в том, что все его детали согласовываются с властями США. Бирдсли отметил, что в Вашингтоне сейчас существует серьезный политический кризис, и администрация президента США Джо Байдена не может позволить себе тратить время на план Зеленского.

«Он решил это сделать в очень тяжелые времена. Он пытается совместить краткосрочную военную стратегию с долгосрочной дипломатической и политической выгодой. Это трудно сделать даже в наиболее благоприятных условиях», — сказал эксперт.

Ранее заявление Зеленского о плане по победе над Россией прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Зеленский ассоциируется у меня совсем с другим "планом", связанным с наркотиками», — сказал он.