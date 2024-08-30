СМИ: США и Китай намерены провести контакты по военной линии

США и Китай намерены в скором будущем провести контакты высокого уровня по военной линии, призванные снизить напряжённость в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом информирует Fox News, передаёт РИА Новости.

По данным телеканала, речь, вероятно, идёт о телефонном разговоре.

В нём, как отмечается, могут принять участие «командующие азиатским театром военных действий» от обеих стран.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин и американский президент Джо Байден проведут телефонный разговор в ближайшие недели.

При этом в МИД Китая заявили, что Пекин выступает против расширения США ядерного арсенала.