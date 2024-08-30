В Новой Зеландии умер король народа маори в возрасте 69 лет

Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в канцелярии правителя.

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— Король мирно умер утром (30 августа — прим. «ВМ») в окружении своей жены Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По, — указано в заявлении.

Отмечается, что монарх находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце. Национальные СМИ сообщили, что тело правителя будет пять дней покоиться в официальной резиденции, после чего отвезут к месту окончального упокоения на горе Таупири.

В связи с кончиной короля свои соболезнования выразили премьер-министр страны Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн, передает РИА Новости.

29 июля в Афинах в возрасте 85 лет скончался историк, писатель, принц Греческий и Датский Михаил, известный под псевдонимом Мишель Де Грес. Он был единственным оставшимся в живых внуком греческого короля Георга I.

Тухеитиа взошел на престол 21 августа 2006 года. Король маори не имеет юридической власти и такая должность не предусмотрена в законодательстве Новой Зеландии. Несмотря на это, он играет важную роль в общественной жизни страны.