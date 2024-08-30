Американский предприниматель Илон Маск решил ограничить свои перемещения по миру странами, в которых свобода слова «конституционно защищена». Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

Таким образом бизнесмен ответил на сообщение одной из пользователей социальной сети, которая выразила беспокойство за безопасность Илона Маска после задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Она подчеркнула, что пребывание предпринимателя на свободе имеет первостепенное значение для внедрения различных инноваций.

«Наверное, с моей стороны было бы разумно ограничить передвижение странами, где свобода слова «конституционно защищена», — написал бизнесмен.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Основатель Telegram прибыл во Францию из Азербайджана.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию, предпринимателя взяли под стражу за отказ сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений. 28 августа суд официально предъявил ему обвинения. Тогда же бизнесмена отпустили на свободу, но поместили под «строгий судебный надзор».