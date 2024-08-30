Маск ответил на действия бразильского суда в отношении Starlink

Илон Маск считает действия Бразилии в адрес принадлежащей компании SpaceX системы Starlink незаконными.

"SpaceX и Х - две совершенно разные компании с разными акционерами. Я владею примерно 40% SpaceX, поэтому диктатор [судья Федерального верховного суда Бразилии] Алешандри ди Морайс абсолютно незаконно и неправомерно наказывает остальных акционеров и народ Бразилии", - написал в Х (ранее Twitter).

Ранее ди Морайс распорядился заблокировать в Бразилии счета компании Starlink Holding.

X объявила 17 августа, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. Компания утверждала, что в ее распоряжение попало секретное постановление ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов. Сообщалось, что платформа останется доступной для бразильских пользователей.

В апреле телеканал CNN Brasil сообщил, что X передала Конгрессу США данные о требовании Федерального верховного суда Бразилии по модерации контента. По данным бразильских СМИ, Маск обвинил судью ди Морайса в нарушении конституции путем попыток добиться блокировки аккаунтов нескольких сторонников бывшего президента республики Жаира Болсонару. Миллиардер предложил судье уйти в отставку, пригрозив в обратном случае предать огласке требования блокировать учетные записи.

Ди Морайс постановил провести расследование сведений, что Маск якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал соцсети для "распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства". Судья предупреждал, что власти республики не потерпят ситуации, при которой "находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети, позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.