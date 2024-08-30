СБ ООН запросу РФ проведет заседание по поставкам оружия Киеву

Совбез ООН по запросу России проведёт 30 августа заседание по поставкам оружия Киеву
Совет Безопасности ООН по запросу России 30 августа проведёт заседание по поставкам западного оружия Киеву.
Информация об этом появилась в Telegram-канале первого зампостпреда России Дмитрия Полянского.
По его словам, заседание намечено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 по мск).
Полянский подчеркнул, что Россия в ходе заседания затронет в том числе «неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».
На прошлой неделе глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что очередной американский пакет помощи киевскому режиму включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды.
При этом в The Washington Post написали, что США могут скорректировать помощь Киеву после атаки ВСУ на Курскую область.