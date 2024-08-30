Совет Безопасности ООН по запросу России 30 августа проведёт заседание по поставкам западного оружия Киеву.

Информация об этом появилась в Telegram-канале первого зампостпреда России Дмитрия Полянского.

По его словам, заседание намечено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 по мск).

Полянский подчеркнул, что Россия в ходе заседания затронет в том числе «неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».

На прошлой неделе глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что очередной американский пакет помощи киевскому режиму включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды.

При этом в The Washington Post написали, что США могут скорректировать помощь Киеву после атаки ВСУ на Курскую область.