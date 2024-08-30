Си Цзиньпин высказался по поводу реформ в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все силы для обеспечения реализации задач в сфере реформ. Как сообщает Центральное телевидение Китая, глава китайского государства и правящей Коммунистической партии Китая (КПК) выступил на заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, которую он возглавляет.

Си Цзиньпин, говорится в сообщении, обратил внимание на наличие прочного фундамента и благоприятных условий для дальнейшего всестороннего углубления реформ. "Мы должны раскрепостить наше мышление, основываться на реальных фактах, двигаться в ногу со временем, стремиться к истине и руководствоваться практическим подходом", - приводит телевидение слова китайского лидера.

На заседании были рассмотрены и приняты план работы центральных и государственных ведомств по реализации мер в области реформ, изложенных в резолюции третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва, и директива по обновлению пилотных зон свободной торговли.

В резолюции пленума были выдвинуты меры по реформированию в таких областях, как экономика, культура и экология, в рамках "усилий партии по дальнейшему всестороннему углублению реформ для продвижения модернизации в китайском стиле".

На заседании была подчеркнута важность поддержания централизованного и единого руководства процессом реформ со стороны ЦК КПК, а также обеспечения надлежащей последовательности и темпов реформ.