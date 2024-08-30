Вучич: Сербия не ввела санкции против РФ, несмотря на желание Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Белград ввёл санкции против Москвы, но не сделал этого и не стыдится своей позиции, отметил президент Сербии Александр Вучич.

Об этом пишет РИА Новости.

Вучич отметил, что Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, но не сделала этого, и не стыдится своего решения.

«Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — добавил сербский лидер.

Он добавил, что отчитывается за свои политические шаги перед своим народом.

Ранее Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или «пешкой» России или США.