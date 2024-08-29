Вучич отказался оправдываться за отношения с Россией

Сербия не желает оправдываться за отношения с Россией в ответ на недовольство западной прессы сотрудничеством Белграда и Москвы, подчеркнул на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава республики Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС.

Западные журналисты постоянно обвиняют балканскую республику в сотрудничестве с Россией, напомнил президент Сербии.

Глава государства уточнил, что не собирается извиняться за это, так как страна, в отличии от многих западных государств, уважает Устав ООН.

«Я знаю, что Эммануэль [Макрон] хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это. Я объясняю свои политические шаги своему народу», — отметил Вучич.

Ранее сербский лидер сообщил, что Белград желает вступить в Евросоюз, будет вести свою политику с учетом возможного вхождения в организацию. Вместе с тем, добавил он, страна отказывалась и будет отказываться в дальнейшем от введения рестрикций против России.