Вучич заявил, что Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, но Белград этого не сделал и не стыдится своей позиции. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает «РИА Новости».

Ранее Макрон перед визитом в Белград заявил, что перед всей Европой и Сербией в том числе стоит вопрос поддержания единого фронта против РФ и защиты общих ценностей. Он прибыл в Сербию сегодня, 29 августа, где провел переговоры с Вучичем.

«Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — сказал президент Сербии на совместной пресс-конференции.

Также Вучич указал, что Сербия не сделали ничего против Украины, поддерживает ее территориальную целостность и воспринимает украинцев как дружественный народ. По его словам, Белград оказал Киеву в 20 раз больше гуманитарной помощи, чем «все остальные на Балканах».