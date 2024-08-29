Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель не смог выговорить слово "Курск", приветствуя на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД сообщества украинское вторжение "в Куркс". Он по меньшей мере трижды повторил эту ошибку, не пытаясь исправиться и не получая подсказок от своего персонала.

"Многие страны ЕС выразили поддержку операции в Курксе", - сказал Боррель.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал министров иностранных дел ЕС о ходе боевых действий. "Мы получили много информации, как выглядит ситуация на поле боя и как атака на Куркс меняет всю картину, в том числе на линии фронта в Донбассе", - продолжил Боррель. Он признал, что Россия наращивает темпы наступления в Донбассе, но подчеркнул, что теперь "логистика осложнилась для всех".

Боррель рассказал о позиции стран ЕС по ударам вглубь РФ

Задержки с ПВО

Сразу после этого Боррель заговорил о "массированных воздушных ударах России", которые, по его мнению, могут "погрузить Украину во тьму и холод". Боррель заявил, что Киеву жизненно важно получение ПВО, однако дал понять, что задержки с поставками средств ПВО, вероятно, продлятся и в будущем.

"Задержки с поставками ПВО имели очень высокую цену в прошлом, имеют очень высокую цену в настоящем и будут иметь высокую цену в будущем", - сказал главный дипломат ЕС.

Ситуация в Курской области

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 450 военнослужащих и 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.