Американцы начали скупать бункеры Судного дня

В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка.

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В частности, владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард отметил, что заказы стали поступать ежедневно.

«Интерьеры моих бункеров похожи на жилые дома, и любой, кто их увидит, подумает, что находится в гостиничном номере», — заявил он, добавив, что работает с клиентами высокого класса, которые «не хотят страдать и находиться в металлической коробке, а хотят жить в чем-то, что напоминает роскошное бомбоубежище».

Он утверждает, что компания продает как минимум один бункер в день.

По словам Хаббарда, стоимость строительства каждого защитного сооружения варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов. Средняя стоимость бункера с девятью комнатами составляет около 400 тысяч долларов. В компании уточнили, что предлагают различные виды сооружений, которые подходят для укрытия на время пандемии, беспорядков, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы.