Вагенкнехт пытались облить жидкостью во время выступления

Немецкий политик Сара Вагенкнехт прервала выступление на предвыборном мероприятии в Эрфурте (административный центр земли Тюрингия) после того, как неизвестный попытался обрызгать ее красной жидкостью. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на своего фотографа на мероприятии.

Из-за инцидента лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) ненадолго покинула сцену, но затем снова вернулась. Подозреваемого повалили на землю сотрудники службы безопасности и увели в наручниках.

1 сентября в Тюрингии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам, победу там может одержать "Альтернатива для Германии". На втором месте идет Христианско-демократический союз, а на третьем - недавно созданная партия Вагенкнехт.