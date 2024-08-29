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В Эрфурте неизвестный пытался облить красной жидкостью Вагенкнехт

Немецкий политик Сара Вагенкнехт прервала выступление на предвыборном мероприятии в Эрфурте (административный центр земли Тюрингия) после того, как неизвестный попытался обрызгать ее красной жидкостью. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на своего фотографа на мероприятии.

Вагенкнехт пытались облить жидкостью во время выступления
© globallookpress.com

Из-за инцидента лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) ненадолго покинула сцену, но затем снова вернулась. Подозреваемого повалили на землю сотрудники службы безопасности и увели в наручниках.

1 сентября в Тюрингии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам, победу там может одержать "Альтернатива для Германии". На втором месте идет Христианско-демократический союз, а на третьем - недавно созданная партия Вагенкнехт.

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Сара Вагенкнехт