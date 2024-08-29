Боррель рассказал о позиции стран ЕС по ударам вглубь РФ

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе не приняли единого решения по снятию запрета на применение европейского оружия для ударов по объектам, расположенным на территории России, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат отметил, что главы внешнеполитических ведомств обсудили снятие ограничений. Он добавил, что к единой европейской позиции они не пришли.

«Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые государства вообще решили не поставлять оружие Украине», — пояснил Боррель.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Жозепа Борреля за призывы направить ВСУ больше вооружений и военной техники, разрешить нанесение глубоких ударов по территории России.