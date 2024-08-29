Боррель рассказал о поддержке странами ЕС атаки на Курскую область

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что во время встречи глав МИД стран ЕС многие из них поддержали атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

Конкретное число поддержавших дипломат не назвал. Однако Боррель добавил, что в связи с атакой на Курскую область страны Евросоюза должны увеличить военную помощь Украине.

«Глава МИД Украины Кулеба предоставил нам много новой информации по ситуации на фронте. <...> Многие страны поддерживают операцию в Курской области. <...> Я сказал странам о необходимости увеличивать поставки военного оборудования», — заявил он.

Ранее Боррель заявил, что страны Евросоюза должны снять ограничения на удары Киева по территории России.