Олланд сравнил Маска с дьяволом

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил главу Tesla и SpaceX с дьяволом. Его слова приводит «РИА Новости».

Олланд считает, что приглашать Маска в Елисейский дворец это все равно что «приглашать дьявола в свой дом».

«Но, очевидно, Эммануэля Макрона (нынешний президент Франции) это не смущает», — добавил он.

Экс-глава страны убежден, что Маск не желает добра человечеству.

Маск обратился к Макрону по поводу Дурова

Ранее бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал главу Tesla избегать поездок в Европу на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова.